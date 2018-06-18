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В МИП прокомментировали ситуацию с отключением вещания телеканала UA: ПЕРВЫЙ

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МИП прокомментировал прекращение трансляции телеканала UA: ПЕРВЫЙ
МИП прокомментировал прекращение трансляции телеканала UA: ПЕРВЫЙ / khustnews.in.ua

Министерство информационной политики Украины считает ситуацию с отключением аналогового вещания телеканала UA: Первый в девяти городах Украины недопустимой.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства информационной политики Украины.

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Конечно, ситуация с отключением из-за долгов телеканала UA: ПЕРВЫЙ недопустима. Поэтому Кабинет министров Украины с Верховной Радой Украины должны решить вопрос о финансировании Национального общественного телевидения Украины немедленно, –  говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство информационной политики Украины в ближайшие дни предоставит свои предложения на рассмотрение правительства по погашению долга "НСТУ" перед концерном "РРТ".

Напомним, в понедельник, 18 июня, телеканал UA: ПЕРВЫЙ прекратил аналоговую трансляцию в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Тернополе, Чернигове, Изюме, Белополье и Ковеле из-за неуплаты со стороны ОАО "НСТУ".

Теги: Новости политики Новости Украины Министерство информационной политики Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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