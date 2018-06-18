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У МІП прокоментували ситуацію з відключенням мовлення телеканалу UA: ПЕРШИЙ

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МІП прокоментував припинення трансляції телеканалу UA: ПЕРШИЙ
МІП прокоментував припинення трансляції телеканалу UA: ПЕРШИЙ / khustnews.in.ua

Міністерство інформаційної політики України вважає ситуацію з відключенням аналогового мовлення телеканалу UA: Перший в дев'яти містах України неприпустимою.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства інформаційної політики україни.

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Звісно, ситуація з відключенням через борги телеканалу UA: ПЕРШИЙ є неприпустимою. Тому Кабінет Міністрів України разом з Верховною Радою України мають вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення України негайно, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство інформаційної політики України у найближчі дні надасть свої пропозиції на розгляд уряду щодо погашення боргу ПАТ "НСТУ" перед концерном "РРТ".

Нагадаємо, у понеділок, 18 червня, телеканал UA:ПЕРШИЙ припинив аналогову трансляцію у Києві, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Тернополі, Чернігові, Ізюмі, Білопіллі та Ковелі через несплату зі сторони ПАТ "НСТУ".

Теги: Новини політики Новини України Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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