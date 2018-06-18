У Києві та ще кількох містах України припинено трансляцію телеканалу UA:Перший

Телеканал UA:Перший припинив аналогову трансляцію у Києві, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Тернополі, Чернігові, Ізюмі, Білопіллі та Ковелі.

Про це повідомила прес-служба телеканалу UA:Перший в офіційній заяві.

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Як зазначається у заяві, трансляцію мовлення припинено через несплату зі сторони ПАТ "НСТУ".

З квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні.

У прес-службі звертають увагу на те, що цього року на фінансування всіх трансляцій НСТУ виділено вдвічі менше бюджету ніж гарантовано законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України". Для оплати всіх трансляцій необхідно 340 мільйонів гривень на рік, в той час, як у державному бюджеті на 2018 рік виділена сума становить лише 776 563 гривні.

Зазначається, що НСТУ неодноразово зверталася до уряду з приводу критичної ситуації через незаконне недофінансування, та попереджала про можливі наслідки такого рішення.

"Концерн РРТ поінформував НСТУ, що призупинення аналогової трансляції UA: ПЕРШИЙ відбуватиметься щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора й триватиме до моменту погашення боргу", – повідомляє прес-служба.

Прес-служба інформує, що глядачі, які проживають у містах, де відключено аналогове мовлення, можуть дивитися UA:Перший в цифровому форматі, а також у кабельних мережах та в інтернеті.