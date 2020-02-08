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      В мире начали исчезать шмели: что происходит

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      Шмели исчезают / pixabay.com

      Отныне вероятность в мире найти шмеля сократилась на треть с 1970-х годов. Ученые уверяют, что все из-за глобального потепления.

      В Великобритании проанализировали данные о более чем пол миллиона шмелей, собранные в 1901-1974 годах и в 2000-2014 годах, сообщает ВВС.

      Важно: Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло

      Что выяснили исследователи

      В последние годы количество насекомых стремительно сократилось: вероятность найти место со шмелями уменьшилась в среднем на 30% по сравнению с 1901-1974 годами.

      Почему шмели исчезают

      Ученые убеждены, что это все последствия роста температуры воздуха в мире. Профессор Университетского колледжа Лондона Тим Ньюболд рассказал, что уменьшение количества шмелей наблюдалось и раньше."Однако это впервые мы смогли действительно установить связь между исчезновением популяций пчел на местах с изменением климата", – пояснил Ньюболд.

      Кстати: Из-за изменений климата по миру распространяется вирус, который убил более 20 тысяч животных

      Почему шмели важны для природы?Шмели – важные опылители многих фруктов, овощей и диких растений. Без них некоторые растения могут исчезнуть.

      В мире насчитывают около 250 видов шмелей. По данным Международного союза охраны природы, больше всего популяции шмелей сократились в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азии. Среди причин называют исчезновение природных сред обитания видов и использование химикатов.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: исследования Наука Мир животных Великобритания Евросоюз Глобальное потепление
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