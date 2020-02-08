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      У світі почали зникати джмелі: що відбувається

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      Джмелі зникають / pixabay.com

      Відтепер ймовірність у світі знайти джмеля скоротилася на третину з 1970-х років. Науковці запевняють, що все через глобальне потепління.

      У Великій Британії проаналізували дані про понад пів мільйона джмелів, зібрані в 1901 – 1974 роках і в 2000 – 2014 роках, повідомляє ВВС.

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      Що з’ясували дослідники

      В останні роки кількість комах стрімко скоротилася: ймовірність знайти місцину зі джмелями зменшилася в середньому на 30% порівняно з 1901 – 1974 роками.

      Чому джмелі зникають

      Науковці переконані, що це все наслідки зростання температури повітря у світі. Професор Університетського коледжу Лондона Тім Н’юболд розповів, що зменшення кількості джмелів спостерігалося й раніше.

      "Однак це вперше ми змогли справді встановити зв’язок між зникненням популяцій бджіл на місцях зі зміною клімату", – пояснив Н’юболд.

      До речі: Через зміни клімату світом шириться вірус, який вбив понад 20 тисяч тварин

      Чому джмелі важливі для природи?Джмелі – важливі запилювачі багатьох фруктів, овочів і диких рослин. Без них деякі рослини можуть зникнути.

      У світі налічують близько 250 видів джмелів. За даними Міжнародного союзу охорони природи, найбільше популяції джмелів скоротилися в Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азії. Серед причин називають зникнення природних середовищ існування видів та використання хімікатів.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: дослідження Наука Світ тварин Велика Британія Глобальне потепління Євросоюз
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