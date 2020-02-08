У світі почали зникати джмелі: що відбувається

Відтепер ймовірність у світі знайти джмеля скоротилася на третину з 1970-х років. Науковці запевняють, що все через глобальне потепління.

У Великій Британії проаналізували дані про понад пів мільйона джмелів, зібрані в 1901 – 1974 роках і в 2000 – 2014 роках, повідомляє ВВС.

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Що з’ясували дослідники

В останні роки кількість комах стрімко скоротилася: ймовірність знайти місцину зі джмелями зменшилася в середньому на 30% порівняно з 1901 – 1974 роками.

Чому джмелі зникають

Науковці переконані, що це все наслідки зростання температури повітря у світі. Професор Університетського коледжу Лондона Тім Н’юболд розповів, що зменшення кількості джмелів спостерігалося й раніше.

"Однак це вперше ми змогли справді встановити зв’язок між зникненням популяцій бджіл на місцях зі зміною клімату", – пояснив Н’юболд.

До речі: Через зміни клімату світом шириться вірус, який вбив понад 20 тисяч тварин

Чому джмелі важливі для природи?Джмелі – важливі запилювачі багатьох фруктів, овочів і диких рослин. Без них деякі рослини можуть зникнути.



У світі налічують близько 250 видів джмелів. За даними Міжнародного союзу охорони природи, найбільше популяції джмелів скоротилися в Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азії. Серед причин називають зникнення природних середовищ існування видів та використання хімікатів.