Через зміни клімату світом шириться вірус, який вбив понад 20 тисяч тварин

Через кліматичні зміни масово тануть льодовики, а це загрожує виникненням епідемій смертельних захворювань як серед людей, так і серед тварин. Так, через смертельний вірус почали масово нездужати морські ссавці, що мешкають у Тихому океані поблизу узбережжя Аляски.

Раніше цей вірус був зафіксований лише у представників фауни Атлантичного океану і прийшов з Сибіру. І причиною загибелі понад 20 тисяч тварин від небезпечної інфекції є ніщо інше, як глобальне потепління, мовиться у дослідженні, опублікованому у Scientific Reports.

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Вірус відомий як тюленева чумка. Вперше його зафіксували наприкінці 80-их років минулого століття. Він поширився з озера Байкал та вперше уразив морських котиків і левів.

Які симптоми вірусу?

Серед симптомів недуги – проблеми з диханням, гарячка та ураження нервової системи. Унаслідок першого спалаху захворювання загинуло близько 18 тисяч морських котиків у Північному та Балтійському морях.

Друга епідемія спалахнула 2002 року у Північному морі – тоді занедужало більше половини морських котиків регіону. А втретє вірус з’явився у 2004 році поблизу Аляски – його підхопили видри.



Унаслідок першого спалаху вірусу загинуло близько 18 тисяч морських котиків / Фото depo.ua

Вчені з’ясували, що захворюваність обох груп морських мешканців була пов'язаною. А причиною стали кліматичні зміни.

Здоров'я тварин, людей та довкілля пов'язані. Якщо один складник пошкоджується, інші – також,

– зазначила у коментарі CNN провідна авторка дослідження, біологиня Каліфорнійського університету у Девісі Трейсі Голдштейн.

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За її словами, тюленеву чумку можна порівняти з такою людською хворобою як кір – обидві недуги є надзвичайно заразними респіраторними захворюваннями, що поширюються через прямий контакт.

Арктичний лід – бар'єр, що відгороджує екосистеми одна від одної. Коли лід тане, тварини пересуваються і контактують з іншими видами. Через ці контакти вони можуть передати іншим видам тварин нові інфекційні хвороби. Так, організми, якими харчуються морські ссавці, занурюються глибше в океан. Тварини прямують за ними, а це може поширити збудники небезпечних хвороб на значні території.

Чи небезпечний вірус для людей?

Через кліматичні зміни вже почали страждати й люди. Адже існування людей напряму залежить від тварин. Так, мешканцям Аляски стало важче полювати та підтримувати звичний спосіб життя через те, що морські котики та риба зміщуються далі від берега.

Люди можуть уповільнити поширення вірусу. Для цього потрібно зменшити викиди карбону у всьому світі і дати тваринам шанси адаптуватися. Проте, якщо тренд до глобального потепління триватиме, шанси на поширення небезпечних вірусів ще більше зростуть.

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