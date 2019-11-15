07:20
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Через зміни клімату світом шириться вірус, який вбив понад 20 тисяч тварин

      465 Читать новость на русском
      Через глобальне потепління шириться вірус, яких вже вбив понад 20 тисяч ссавців
      Через глобальне потепління шириться вірус, яких вже вбив понад 20 тисяч ссавців / pikabu.ru

      Через кліматичні зміни масово тануть льодовики, а це загрожує виникненням епідемій смертельних захворювань як серед людей, так і серед тварин. Так, через смертельний вірус почали масово нездужати морські ссавці, що мешкають у Тихому океані поблизу узбережжя Аляски.

      Раніше цей вірус був зафіксований лише у представників фауни Атлантичного океану і прийшов з Сибіру. І причиною загибелі понад 20 тисяч тварин від небезпечної інфекції є ніщо інше, як глобальне потепління, мовиться у дослідженні, опублікованому у Scientific Reports.

      Читайте також: в Одесі на пляж втретє за місяць викинуло мертвих дельфінів

      Вірус відомий як тюленева чумка. Вперше його зафіксували наприкінці 80-их років минулого століття. Він поширився з озера Байкал та вперше уразив морських котиків і левів.

      Які симптоми вірусу?

      Серед симптомів недуги – проблеми з диханням, гарячка та ураження нервової системи. Унаслідок першого спалаху захворювання загинуло близько 18 тисяч морських котиків у Північному та Балтійському морях.

      Друга епідемія спалахнула 2002 року у Північному морі – тоді занедужало більше половини морських котиків регіону. А втретє вірус з’явився у 2004 році поблизу Аляски – його підхопили видри.

      морські котики вірус глобальне потепління зміни клімату
      Унаслідок першого спалаху вірусу загинуло близько 18 тисяч морських котиків / Фото depo.ua

      Вчені з’ясували, що захворюваність обох груп морських мешканців була пов'язаною. А причиною стали кліматичні зміни.

      Здоров'я тварин, людей та довкілля пов'язані. Якщо один складник пошкоджується, інші – також,
      – зазначила у коментарі CNN провідна авторка дослідження, біологиня Каліфорнійського університету у Девісі Трейсі Голдштейн.

      Посуха в Криму: окупанти кажуть, що запасів питної води вистачить до березня

      За її словами, тюленеву чумку можна порівняти з такою людською хворобою як кір – обидві недуги є надзвичайно заразними респіраторними захворюваннями, що поширюються через прямий контакт.

      Арктичний лід – бар'єр, що відгороджує екосистеми одна від одної. Коли лід тане, тварини пересуваються і контактують з іншими видами. Через ці контакти вони можуть передати іншим видам тварин нові інфекційні хвороби. Так, організми, якими харчуються морські ссавці, занурюються глибше в океан. Тварини прямують за ними, а це може поширити збудники небезпечних хвороб на значні території.

      Чи небезпечний вірус для людей?

      Через кліматичні зміни вже почали страждати й люди. Адже існування людей напряму залежить від тварин. Так, мешканцям Аляски стало важче полювати та підтримувати звичний спосіб життя через те, що морські котики та риба зміщуються далі від берега.

      Люди можуть уповільнити поширення вірусу. Для цього потрібно зменшити викиди карбону у всьому світі і дати тваринам шанси адаптуватися. Проте, якщо тренд до глобального потепління триватиме, шанси на поширення небезпечних вірусів ще більше зростуть.

      Дивіться фото крихітних мишей-оленів, яких знайшли у джунглях В'єтнаму

      blog_ava
      Стала безхатченком на 7 років: суддя покарав нотаріуса, який незаконно виселив жінку на вулицю
      сьогодні
      1668
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Жертви Світ тварин Екологія клімат Глобальне потепління дослідження
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про землю: за і проти
      сьогодні , 07:01 Закон про землю: за і проти
      Світлана Попова 503
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 06:50 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 2437
      Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      сьогодні , 06:15 Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      Інна Жолобович 917
      Ув'язнення Луценка та справа Павліченків: чим "прославився" суддя ВСУ, якого мали люструвати
      сьогодні , 00:07 Ув'язнення Луценка та справа Павліченків: чим "прославився" суддя ВСУ, якого мали люструвати
      Ірина Шиба 660
      Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної
      14 листопада , 22:35 Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної
      Ірина Кошанська 1361
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук