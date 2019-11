Крихітних мишей-оленів знайшли у джунглях В'єтнаму: казкові фото

У глибоких джунглях В'єтнаму знайшли популяцію срібноспинних оленьків – в'єтнамських мишей-оленів. Це – найкрихітніші парнокопитні на Землі і вважалися вимерлими з кінця минулого століття.

За останні 30 років вчені ніде не виявлялися сліди цього виду оленька, тому вважали, що вони вимерли, пише Naked Science. Тварин навіть внесли в умовний список 25 найбільш затребуваних видів Глобального фонду охорони природи (GWC), що дозволило профінансувати пошуки цих парнокопитних крихіток.

Відзначимо, що в'єтнамські оленьки не виростають вище 25-25 сантиметрів у холці, у них не відростають роги, а з боків копит є подоби пальців.



В'єтнамські оленьки / Фото Southern Institute of Ecology, GWC, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, NCNP

У 2017 році мешканці віддалених сіл на південний схід від міста Нячанг на півдні В'єтнаму розповіли про місця в джунглях, в яких їм доводилося бачити оленьків.

Тож дослідники пробралися глибоко в хащі і встановили камери з датчиками руху в трьох місцях. Через 5 місяців вони перевірили камери і виявили знімки рідкісних тварин.

В'єтнамських мишей-оленів легко сплутати з іншими видами маленьких парнокопитних, тому вчені поставили ще 30 фотопасток. Отримані 208 знімків остаточно підтвердили, що в джунглях живуть срібноспинні оленьки, що вважалися вимерлими.



В'єтнамський оленьок / Фото Southern Institute of Ecology, GWC, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, NCNP