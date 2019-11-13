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      Крихітних мишей-оленів знайшли у джунглях В'єтнаму: казкові фото

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      Срібноспинні оленьки – в'єтнамські миші-олені
      Срібноспинні оленьки – в'єтнамські миші-олені / naked-science.ru

      У глибоких джунглях В'єтнаму знайшли популяцію срібноспинних оленьків – в'єтнамських мишей-оленів. Це – найкрихітніші парнокопитні на Землі і вважалися вимерлими з кінця минулого століття.

      За останні 30 років вчені ніде не виявлялися сліди цього виду оленька, тому вважали, що вони вимерли, пише Naked Science. Тварин навіть внесли в умовний список 25 найбільш затребуваних видів Глобального фонду охорони природи (GWC), що дозволило профінансувати пошуки цих парнокопитних крихіток.

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      Відзначимо, що в'єтнамські оленьки не виростають вище 25-25 сантиметрів у холці, у них не відростають роги, а з боків копит є подоби пальців.

      В'єтнамьскі оленьки миші-олені фото світ тварин
      В'єтнамські оленьки / Фото Southern Institute of Ecology, GWC, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, NCNP

      У 2017 році мешканці віддалених сіл на південний схід від міста Нячанг на півдні В'єтнаму розповіли про місця в джунглях, в яких їм доводилося бачити оленьків.

      Тож дослідники пробралися глибоко в хащі і встановили камери з датчиками руху в трьох місцях. Через 5 місяців вони перевірили камери і виявили знімки рідкісних тварин.

      В'єтнамських мишей-оленів легко сплутати з іншими видами маленьких парнокопитних, тому вчені поставили ще 30 фотопасток. Отримані 208 знімків остаточно підтвердили, що в джунглях живуть срібноспинні оленьки, що вважалися вимерлими.

      Миші-олені фото в'єтнамські оленьки
      В'єтнамський оленьок / Фото Southern Institute of Ecology, GWC, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, NCNP

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Світ тварин дослідження
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