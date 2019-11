Крохотных мышей-оленей нашли в джунглях Вьетнама: сказочные фото

В глубоких джунглях Вьетнама нашли популяцию серебряноспинных оленьков или вьетнамских мышей-оленей. Это – самые крохотные парнокопытные на Земле, которые считались вымершими с конца прошлого века.

За последние 30 лет ученые нигде не обнаруживали следы этого вида оленька, поэтому считали, что они вымерли, пишет Naked Science. Животных даже внесли в условный список 25 наиболее востребованных видов Глобального фонда охраны природы (GWC), что позволило профинансировать поиски этих парнокопытных малюток.

Отметим, что вьетнамские оленьки не вырастают выше 25-25 сантиметров в холке, у них не отрастают рога, а по бокам копыт есть подобия пальцев.



Вьетнамские оленьки / Фото Southern Institute of Ecology, GWC, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, NCNP

В 2017 году жители отдаленных деревень к юго-востоку от города Нячанг на юге Вьетнама рассказали о местах в джунглях, в которых им приходилось видеть оленьков.

Поэтому исследователи проникли глубоко в дебри и установили камеры с датчиками движения в трех местах. Через 5 месяцев они проверили камеры и обнаружили снимки редких животных.

Вьетнамских мышей-оленей легко спутать с другими видами маленьких парнокопытных, поэтому ученые поставили еще 30 фотоловушек. Полученные 208 снимков окончательно подтвердили, что в джунглях живут серебряноспинные оленьки, что считались вымершими.

Вьетнамский оленек / Фото Southern Institute of Ecology, GWC, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, NCNP