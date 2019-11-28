В мире рекордно дорожает кофе: причины

Цены на кофе по всему миру растут. В ноябре на мировых товарных биржах кофе стоит на 23% больше, чем в октябре. Среди причин - плохой урожай в Гондурасе, одном из крупнейших экспортеров арабики.

Если за 1 фунт кофе в середине октября давали 0,93 доллара, то в ноябре цена выросла до 1,15 доллара. В то же время сократились запасы кофе, которые отслеживаются мировыми товарными биржами, сообщает Forbes.

Читайте также: Цены на билеты Укрзализныци возрастут: когда и на сколько

Почему в Гондурасе производят меньше кофе?

Аналитики связывают скачок цен на кофе с его плохим урожаем. А также эпидемиями различных заболеваний, которые распространились на кофейных плантациях страны.

Что известно о производстве кофе в Гондурасе

Гондурас является третьим крупнейшим экспортером кофе в мире. Доля этой страны в общем производстве кофе составляет примерно 10%.

Большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. Поэтому изменения в урожаях кофе и его объемах на складах Гондураса влияют на рыночную ситуацию гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях кофе.

Интересно! Люди выпивают два миллиарда чашек кофе ежедневно по всему миру. У тех, кто регулярно и умеренно потребляют кофе, на 15% ниже вероятность преждевременной смерти. Кофе улучшает мозговое кровообращение, снижает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение. Больше о пользе и вреде кофе читайте здесь.