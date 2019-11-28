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      В мире рекордно дорожает кофе: причины

      71 Читати новину українською
      В мире дорожает кофе / ukrhealth.net

      Цены на кофе по всему миру растут. В ноябре на мировых товарных биржах кофе стоит на 23% больше, чем в октябре. Среди причин - плохой урожай в Гондурасе, одном из крупнейших экспортеров арабики.

      Если за 1 фунт кофе в середине октября давали 0,93 доллара, то в ноябре цена выросла до 1,15 доллара. В то же время сократились запасы кофе, которые отслеживаются мировыми товарными биржами, сообщает Forbes.

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      Почему в Гондурасе производят меньше кофе?
      Аналитики связывают скачок цен на кофе с его плохим урожаем. А также эпидемиями различных заболеваний, которые распространились на кофейных плантациях страны.

      Что известно о производстве кофе в Гондурасе

      • Гондурас является третьим крупнейшим экспортером кофе в мире. Доля этой страны в общем производстве кофе составляет примерно 10%.
      • Большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. Поэтому изменения в урожаях кофе и его объемах на складах Гондураса влияют на рыночную ситуацию гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях кофе.

      Интересно! Люди выпивают два миллиарда чашек кофе ежедневно по всему миру. У тех, кто регулярно и умеренно потребляют кофе, на 15% ниже вероятность преждевременной смерти. Кофе улучшает мозговое кровообращение, снижает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение. Больше о пользе и вреде кофе читайте здесь.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Цены Гондурас
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