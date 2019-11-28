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      У світі рекордно дорожчає кава: причини

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      У світі дорожчає кава / ukrhealth.net

      Ціни на каву по всьому світі зростають. У листопаді на світових товарних біржах кава коштує на 23% більше, ніж у жовтні. Серед причин – поганий урожай у Гондурасі, одному із найбільших експортерів арабіки.

      Якщо за 1 фунт кави у середині жовтня давали 0,93 долара, то у листопаді ціна зросла до 1,15 долара. Водночас скоротилися запаси кави, які відстежуються світовими товарними біржами, повідомляє Forbes.

      Читайте також: Ціни на квитки Укрзалізниці зростуть: коли і на скільки

      Чому в Гондурасі виробляють менше кави? Аналітики пов’язують стрибок цін на каву з її поганим врожаєм. А також епідеміями різноманітних захворювань, які поширилися на кавових плантаціях країни.

      Що відомо про виробництво кави в Гондурасі

      • Гондурас є третім найбільшим експортером кави у світі. Частка цієї країни у загальному виробництві кави становить приблизно 10%.
      • Більшість плантацій та кавових складів Гондурасу підключені до моніторингу міжнародних товарних бірж. Тому зміни у врожаях кави та її обсягах на складах Гондурасу впливають на ринкову ситуацію набагато більше, аніж аналогічні зміни в інших країнах-виробниках кави.

      Цікаво! Люди випивають два мільярди чашок кави щодня по всьому світу. Ті, хто регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті. Кава покращує мозковий кровообіг, знижує розвиток серцево-судинних хвороб, покращує настрій. Більше про користь та шкоду кави читайте тут.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Гондурас Ціни
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