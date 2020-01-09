В мире убили 49 журналистов: рейтинг за 2019 год

В целом в мире за 2019 год убили 49 журналистов. Это почти вдвое меньше, чем за 2018 год. Однако даже такая печальная статистика напоминает, что насилие против журналистов до сих пор существует и эти случаи являются не единичными.

По информации IFJ, больше всего случаев убийств журналистов зафиксировано в Латинской Америке. Там за 2019 год умерли 18 работников СМИ.

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Сколько журналистов убили в разных странах за 2019 год:

Латинская Америка – 18;

Азиатско-Тихоокеанский регион – 12;

Африка – 9;

Ближний Восток и Арабский мир – 8;

Европа – 2.



Сколько журналистов убили в разных странах за 2019 год

Президент Европейской федерации журналистов Юнес Мидхед призвал правительства прекратить безнаказанность этих преступлений.

Значительное количество убийств и их мотивы напоминают о том, что насилие против журналистов все еще распространено, а за безнаказанность за преступления против физической безопасности медиаработников должны нести ответственность представители власти,

– подчеркнули в федерации.

20 июня 2019 года в Черкассах умер журналист Вадим Комаров: он был в коме более 46 дней после того, как 4 мая в центре Черкасс его избили неизвестные. Тогда журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии, позже он впал в кому, из которой так и не вышел. Его убийство до сих пор не раскрыто.

Кто такой Вадим Комаров?55-летний журналист-расследователь, известный своими острыми материалами о болезненных темах в регионе. Он писал, в частности, о хищении бюджетных средств, незаконном строительстве и коррупции в Черкасском горсовете. Известно, что в 2016 году Комарова пытались застрелить.