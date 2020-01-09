У світі вбили 49 журналістів: рейтинг за 2019 рік

Загалом у світі за 2019 рік вбили 49 журналістів. Це майже вдвічі менше, ніж за 2018 рік. Однак навіть така сумна статистика нагадує, що насильство проти журналістів досі існує і ці випадки є не поодинокими.

За інформацією IFJ, найбільше випадків убивств журналістів зафіксовано у Латинській Америці. Там за 2019 рік померли 18 працівників ЗМІ.

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Скільки журналістів убили у різних країнах за 2019 рік:

Латинська Америка – 18;

Азійсько-Тихоокеанський регіон – 12;

Африка – 9;

Близький Схід і Арабський світ – 8;

Європа – 2.



Скільки журналістів убили у різних країнах за 2019 рік

Президент Європейської федерації журналістів Юнес Мідхед закликав уряди припинити безкарність цих злочинів.

Значна кількість вбивств та їх мотиви нагадують про те, що насильство проти журналістів все ще поширене, а за безкарність за злочини проти фізичної безпеки медіапрацівників повинні нести відповідальність представники влади,

– підкреслили у федерації.

20 червня 2019 року у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров: він був у комі понад 46 днів після того, як 4 травня в центрі Черкас його побили невідомі. Тоді журналіста госпіталізували у тяжкому стані, пізніше він впав у кому, з якої так і не вийшов. Справа його вбивства досі не розкрита.

Хто такий Вадим Комаров?55-річний журналіст-розслідувач, відомий своїми гострими матеріалами щодо болючих тем у регіоні. Він писав, зокрема, про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво та корупцію у Черкаській міськраді. Відомо, що у 2016 році Комарова намагались застрелити.