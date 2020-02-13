В Молдове хотят уволить главу МИД: хвалил армию России за оккупацию Приднестровья

Две оппозиционные парламентские фракции в Молдове инициируют отставку главы МИД Аурелиу Чокоя. Причина – его слова о том, что российская армия оккупировала Приднестровье, чтобы "прекратить там кровопролитие".

О заявлении главы МИД и реакции на нее сообщает News Maker.

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Сразу две фракции парламента Молдовы выступили за отстранение от должности министра иностранных дел страны Аурелиу Чокоя. Поводом для этого стали его слова о роли армии РФ в оккупации в 1992 году Приднестровья.

Конфликт в регионе спровоцировали определенные сепаратистские силы. Армия РФ, размещенная тогда в приднестровском регионе, вмешалась, чтобы остановить кровопролитие,

– отметил Чокоя.

Такое заявление вызвало критику со стороны фракций Достоинство и правда (DA) и Действие и солидарность (PAS). Поэтому парламентские фракции и инициировали отставку министра.

Считаем абсолютно необходимым требовать отставки министра иностранных дел Чокоя. На международном уровне Молдову должны представлять компетентные люди, которые любят страну и уважают ее граждан,

– отметил депутат Кирилл Моцпан.

Согласно правилам, резолюцию об отставке могут подать хотя бы 15 депутатов. На рассмотрение выделяют 14 дней.

Сам Чокой сообщил, что СМИ вырвали из контекста его слова и исказили их. Сделали это для того, чтобы спровоцировать скандал.

Что известно об Аурелиу Чокое?

Молдавский дипломат. Окончил факультет журналистики Молдавского государственного университета. Впоследствии дипломатическую академию МИД Молдовы. С 14 ноября 2019 года – министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в правительстве Иона Кику.

Что известно об оккупации Приднестровья?

В 1992 году российская армия оккупировала Приднестровье. Она стала защитником интересов местной элиты и пророссийского населения региона в ходе конфликта, который начинался. Во многом присутствие армии помешало молдавским властям реализовать силовой сценарий решения конфликта.