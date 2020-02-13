18:47
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      В Молдове хотят уволить главу МИД: хвалил армию России за оккупацию Приднестровья

      54 Читати новину українською
      В Молдове инициируют отставку главы МИД из-за слов об оккупации Приднестровья / a-tv.md

      Две оппозиционные парламентские фракции в Молдове инициируют отставку главы МИД Аурелиу Чокоя. Причина – его слова о том, что российская армия оккупировала Приднестровье, чтобы "прекратить там кровопролитие".

      О заявлении главы МИД и реакции на нее сообщает News Maker.

      Читайте также: Украина запретит въезд машин с приднестровскими "номерами": что об этом известно

      Сразу две фракции парламента Молдовы выступили за отстранение от должности министра иностранных дел страны Аурелиу Чокоя. Поводом для этого стали его слова о роли армии РФ в оккупации в 1992 году Приднестровья.

      Конфликт в регионе спровоцировали определенные сепаратистские силы. Армия РФ, размещенная тогда в приднестровском регионе, вмешалась, чтобы остановить кровопролитие,
      – отметил Чокоя.

      Такое заявление вызвало критику со стороны фракций Достоинство и правда (DA) и Действие и солидарность (PAS). Поэтому парламентские фракции и инициировали отставку министра.

      Считаем абсолютно необходимым требовать отставки министра иностранных дел Чокоя. На международном уровне Молдову должны представлять компетентные люди, которые любят страну и уважают ее граждан,
      отметил депутат Кирилл Моцпан.

      Согласно правилам, резолюцию об отставке могут подать хотя бы 15 депутатов. На рассмотрение выделяют 14 дней.

      Сам Чокой сообщил, что СМИ вырвали из контекста его слова и исказили их. Сделали это для того, чтобы спровоцировать скандал.

      Что известно об Аурелиу Чокое?
      Молдавский дипломат. Окончил факультет журналистики Молдавского государственного университета. Впоследствии дипломатическую академию МИД Молдовы. С 14 ноября 2019 года – министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в правительстве Иона Кику.

      Что известно об оккупации Приднестровья?
      В 1992 году российская армия оккупировала Приднестровье. Она стала защитником интересов местной элиты и пророссийского населения региона в ходе конфликта, который начинался. Во многом присутствие армии помешало молдавским властям реализовать силовой сценарий решения конфликта.

      Кто такая Зоряна Скалецкая: биография главы Минздрава
      сегодня
      23368
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России Приднестровье Молдова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Дело Труханова: почему скандальном мэру могут отменить приговор
      Катерина Петренко 84
      сегодня , 17:00 В Россию возвращается Конституционная монархия?
      Віталій Портников 152
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      137
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      178
      сегодня , 15:50 Взрывы посылок в Амстердаме: что известно
      Ірина Кошанська 211
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук