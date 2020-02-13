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      У Молдові хочуть звільнити главу МЗС: хвалив армію Росії за окупацію Придністров'я

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      У Молдові ініціюють відтавку глави МЗС через слова про окупацію Придністров'я / a-tv.md

      Дві опозиційні парламентські фракції у Молдові ініціюють відставку глави МЗС Ауреліу Чокоя. Причина – його слова про те, що російська армія окупувала Придністров'я, щоб "припинити там кровопролиття".

      Про заяву глави МЗС та реакцію на неї повідомляє News Maker.

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      Одразу дві фракції парламенту Молдови виступили за усунення з посади міністра закордонних справ країни Ауреліу Чокоя. Приводом для цього стали його слова про роль армії РФ у окупації у 1992 році Придністров’я.

      Конфлікт у регіоні спровокували певні сепаратистські сили. Армія РФ, розміщена тоді в придністровському регіоні, втрутилася, щоб зупинити кровопролиття,
      – зазначив Чокоя.

      Така заява викликала критику з боку фракцій Гідність і правда (DA) та Дія і солідарність (PAS). Тому парламентські фракції й ініціювали відставку міністра.

      Вважаємо абсолютно необхідним вимагати відставки міністра закордонних справ Чокоя. На міжнародному рівні Молдову мають представляти компетентні люди, які люблять країну та поважають її громадян,
      – наголосив депутат Кирило Моцпан.

      Відповідно до правил, резолюцію щодо відставки можуть подати хоча б 15 депутатів. На розгляд виділяють 14 днів.

      Сам Чокой повідомив, що ЗМІ вирвали з контексту його слова та спотворили їх. Зробили це для того, щоб спровокувати скандал.

      Що відомо про Ауреліу Чокоя? Молдовський дипломат. Закінчив факультет журналістики Молдовського державного університету. Згодом дипломатичну академію МЗС Молдови. З 14 листопада 2019 року – міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови в уряді Йона Кіку.

      Що відомо про окупацію Придністров’я? У 1992 році російська армія окупувала Придністров'я. Вона стала захисником інтересів місцевої еліти та проросійського населення регіону в ході конфлікту, що починався. Багато в чому присутність армії завадила молдовській владі реалізувати силовий сценарій розв'язання конфлікту.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Придністров'я Новини Росії Молдова
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