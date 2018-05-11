В МОН разработали проект Госстандарта украинского языка для иностранцев

Госстандарт должен унифицировать систему требований к владению украинским языком. Составителями проекта стали преподаватели из разных вузов Львова.

В Министерстве образования и науки разработали проект Государственного стандарта украинского языка для иностранных граждан. Сейчас проект разместили для ознакомления и общественного обсуждения на сайте министерства.

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В Госстандарте есть перечень коммуникативных умений и навыков на каждом уровне (от А1 до С2, согласно Общеевропейским Рекомендациям языкового образования) по всем видам речевой деятельности (слушание, чтение, письмо, говорение),

– говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, документ был разработан с целью единого подхода к разработке новых учебных программ, созданию современных учебников по украинскому языку как иностранному, подготовке словарей, открытию украиноязычных программ и языковых центров.

В МОН объясняют необходимость создания такого Госстандарта тем, что количество иностранных студентов, которые хотят учиться в Украине, растет.

Добавим, что составителями проекта Государственного стандарта по украинскому языку как иностранному стали преподаватели львовских высших учебных заведений.

Напомним, в марте этого года стало известно, что турецкие студенты будут изучать украинский язык. В Стамбульском университете на кафедре славянских языков открыли первую в Турции специальность "украинский язык и литература".