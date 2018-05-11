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У МОН розробили проект Держстандарту української мови для іноземців

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Міносвіти розробило Держстандарт з української мови для іноземців
Міносвіти розробило Держстандарт з української мови для іноземців / telegraf.com.ua

Держстандарт має уніфікувати систему вимог до володіння українською мовою. Укладачами проекту стали викладачі із різних вишів Львова.

У Міністерстві освіти і науки розробили проект Державного стандарту української мови для іноземних громадян. Наразі проект розмістили для ознайомлення та громадського обговорення на сайті міністерства.

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У Держстандарті є перелік комунікативних умінь і навичок на кожному рівні (від А1 до С2, відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти) за всіма видами мовленнєвої діяльності (слухання, читання, письмо, говоріння),
– йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, документ розробили з метою єдиного підходу до розроблення нових навчальних програм, створення сучасних підручників з української мови як іноземної, підготовки словників, відкриття україномовних програм та мовних центрів. 

У МОН пояснюють необхідність створення такого Держстандарту тим, що кількість іноземних студентів, які хочуть вчитися в Україні, зростає.

Додамо, що укладачами проекту Державного стандарту з української мови як іноземної стали викладачі львівських вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, в березні цього року стало відомо, що турецькі студенти вивчатимуть українську мову. У Стамбульському університеті на кафедрі слов'янських мов відкрили першу в Туреччині спеціальність "українська мова та література".
 

Теги: Новини політики Новини України Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
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