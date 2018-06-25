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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В МОН заработала горячая линия и приемная относительно вступительной кампании

15 Читати новину українською
С 25 июня в Министерстве образования и науки Украины заработала горячая линия
С 25 июня в Министерстве образования и науки Украины заработала горячая линия / prostir.ua

С 25 июня в Министерстве образования и науки Украины заработала горячая линия и приемная граждан относительно вступительной кампании.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства образования и науки Украины.

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С момента утверждения осенью прошлого года условий приема в вузы мы активно общаемся по вопросу вступления. На сайте МОН создан отдельный раздел, где можно найти ответы на самые распространенные вопросы, пошаговые инструкции, инфографику и документы. Сегодня же начали работу консультационные телефонные линии МОН и приемная граждан, куда поступающие смогут обратиться в течение всей вступительной кампании,
– отметила руководительница министерства Лилия Гриневич.

Кроме этого, она попросила поступающих прежде, чем делать какие-то выводы или переживать про неучтенное, зайти на сайт МОН и попробовать найти необходимую информацию и разъяснения.

гаряча лінія вступ МОН
В МОН сообщили о создании горячей линии

Теги: Новости Украины Новости политики студенты Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 канал
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