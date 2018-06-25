У МОН запрацювала гаряча лінія та приймальня щодо вступної кампанії

З 25 червня у Міністерстві освіти та науки України запрацювала гаряча лінія та приймальня громадян щодо цьогорічної вступної кампанії.

Про це інформує прес-центр Міністерства освіти та науки України.

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Від моменту затвердження восени минулого року умов прийому до вишів ми активно комунікуємо щодо питання вступу. На сайті МОН створено окремий розділ, де можна знайти відповіді на найпоширеніші запитання, покрокові інструкції, інфографіку та документи. Сьогодні ж почали роботу консультативні телефонні лінії МОН та приймальня громадян, куди вступники зможуть звернутися впродовж усієї вступної кампанії,

– зазначила очільниця міністерства Лілія Гриневич.

Окрім цього, вона попросила вступників перш, ніж робити якісь висновки чи переживати про невраховане, зайти на сайт МОН та спробувати віднайти необхідну інформацію і роз'яснення.



В МОН повідомили про створення гарячої лінії