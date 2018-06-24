Лише 20% випускників шкіл в Україні продовжують навчання в закладах професійної освіти, – МОН

У Міністерстві освіти і науки України навели дані статистики, згідно з якими, лише 20% випускників українських шкіл продовжують навчання у закладах професійної освіти. Наразі МОН займається розробкою закону "Про професійну освіту" та готує спільний інфраструктурний проект з Євросоюзом.

Про це 23 червня на Форумі місцевого розвитку в Трускавці заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає прес-центр МОН.

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Професійна освіта в Україні сьогодні не престижна – лише 20% випускників шкіл в Україні продовжують навчання в закладах професійної освіти, проти 40% в європейських країнах, працює на обладнанні, зношеному на 60% – 100%, і має неефективну мережу,

– зазначила очільниця міністерства.

Вона додала, що відірватися від радянських практик і почати просувати механізми, що працюють в професійній освіті в найуспішніших освітніх системах світу.

Зокрема Гриневич розповіла, що наразі МОН займається розробкою закону "Про професійну освіту" та готує спільний інфраструктурний проект з Євросоюзом, держава інвестує в модернізацію професійної освіти.

"Заохочення розвитку цього державно-приватного партнерства – наша мета, і ми активно шукали шляхи, яким же може бути це заохочення. Однак, коли я була в Німеччині, дізналася, що там роботодавці жодного заохочення за участь у навчанні дітей не мають – ні податкових пільг, навіть з зарплати учням сплачуються повноцінні податки. Єдине – держава оплачує фахівців, які працюють з дітьми, зокрема на виробництві, що логічно", – підкреслила міністр.

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Окрім цього, у МОН наголошують, що перші кроки в реформуванні професійної освіти робляться вже зараз і ґрунтуються вони на рекомендаціях Європейського Союзу.

"Ми спільно з ЄС підготували так звану Зелену книгу, в якій є рекомендації щодо зміни чинної реформи освіти. Зокрема, там виокремлена зміна систем фінансування та адміністрування сфери професійної освіти. З 2017 року і зараз ми фінансуємо замовлення на спеціальності загальнодержавного значення – 119 мільйонів на рік. Також 2018 ми подвоїли фінансування на відкриття навчально-практичних центрів – виділили 100 мільйонів", – додала Гриневич.

