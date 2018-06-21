Кінець ЗНО: як українські абітурієнти впоралися з тестуванням

21 червня абітурієнтам розіслали результати з останніх предметів тестування. Таким чином основна сесія оцінювання – на цьому завершується.

Кожен сьомий випускник її провалив. Найважче далися математика, українська мова та історія.

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Так ЗНО з української мови і історії України "провалили" 14% абітурієнтів, а з математики ще більше – 19%. Такі дані оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти.



Результати складання абітурієнтами ЗНО

Трохи ліпші результати навіть з англійської мови, хоча в учнів було багато нарікань на нове завдання – аудіювання. Найуспішніше випускники склали ЗНО з біології – лише 8% учасників не подолали прохідний бар'єр. Щодо іноземних мов, то іспанську та французьку склали краще, ніж німецьку.

Нагадаємо, Український центр оцінювання освіти планує вже у п'ятницю, 15 червня, повідомити результати абітурієнтам з деяких предметів.