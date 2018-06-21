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Конец ВНО: как украинские абитуриенты справились с тестированием

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Украинские абитуриенты завершили сдавать ВНО
Украинские абитуриенты завершили сдавать ВНО / ukr.media

21 июня абитуриентам разослали результаты последних предметов тестирования. Таким образом основная сессия оценивания на этом завершается.

Каждый седьмой выпускник его провалил. Труднее всего дались математика, украинский язык и история.

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Так ВНО по украинскому языку и истории Украины "провалили" 14% абитуриентов, а по математике еще больше – 19%. Такие данные обнародовали в Украинском центре оценивания качества образования.

Результати складання абітурієнтами ЗНО

Результаты сдачи абитуриентами ВНО

Немного лучше результаты по английскому языку, хотя у учеников было много нареканий на новое задание – аудирование. Наиболее успешно выпускники сдали ВНО по биологии – лишь 8% участников не преодолели проходной барьер. Относительно иностранных языков, то испанский и французский сдали лучше, чем немецкий.

Напомним, Украинский центр оценивания образования планирует уже в пятницу, 15 июня, сообщить абитуриентам результаты по некоторым предметам.

Теги: Новости Украины Образование ВНА
Источник: 24 канал
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