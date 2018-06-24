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Лишь 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в ПТУ – МОН

25 Читати новину українською
В МОН отметили, что профессиональное образование в Украине сегодня не престижно
В МОН отметили, что профессиональное образование в Украине сегодня не престижно / radiosvoboda.org

В Министерстве образования и науки Украины привели данные статистики, согласно которым только 20% выпускников украинских школ продолжают обучение в учреждениях профессионального образования. Сейчас МОН занимается разработкой закона "О профессиональном образовании" и готовит совместный инфраструктурный проект с Евросоюзом.

Об этом 23 июня на Форуме местного развития в Трускавце заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-центр МОН.

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Профессиональное образование в Украине сегодня не престижно – только 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, против 40% в европейских странах, работает на оборудовании, изношенном на 60% – 100%, и имеет неэффективную сеть,
– отметила руководительница министерства.

Она добавила, что оторваться от советских практик и начать продвигать механизмы, работающие в профессиональном образовании в самых успешных образовательных системах мира.

В частности Гриневич рассказала, что сейчас МОН занимается разработкой закона "О профессиональном образовании" и готовит совместный инфраструктурный проект с Евросоюзом, государство инвестирует в модернизацию профессионального образования.

"Поощрение развития этого государственно-частного партнерства – наша цель, и мы активно искали пути, каким же может быть это поощрение. Однако, когда я была в Германии, узнала, что там работодатели ни поощрения за участие в обучении детей не имеют – ни налоговых льгот, даже по зарплате ученикам уплачиваются полноценные налоги. Единственное – государство оплачивает специалистов, работающих с детьми, в том числе на производстве, логично", – подчеркнула министр.

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Кроме этого, в МОН отмечают, что первые шаги в реформировании профессионального образования делаются уже сейчас и основываются они на рекомендациях Европейского Союза.

"Мы совместно с ЕС подготовили так называемую Зеленую книгу, в которой есть рекомендации по изменению действующей реформы образования. В частности, там выделено изменение систем финансирования и администрирования сферы профессионального образования. С 2017 года и сейчас мы финансируем заказ на специальности общегосударственного значения – 119 миллионов в год. Также 2018 мы удвоили финансирование на открытие учебно-практических центров – выделили 100 миллионов", – добавила Гриневич.

Теги: Новости политики Новости Украины Министерство образования и науки Украины Образование Реформа образования
Источник: 24 канал
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