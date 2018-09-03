В московском метро застрелили полицейского

В московском метро на станции "Курская" неизвестный мужчина застрелил сотрудника полиции.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

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Нападение произошло около полуночи 2 августа. Полицейского застрелили из огнестрельного оружия, он погиб от полученных ранений.

Как сообщает информагентство со ссылкой на информированный источник, нападавший – мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, ростом до 165 см.

В Министерстве внутренних дел РФ подтвердили задержание нападавшего, его отвезли в отделение полиции для дальнейших следственных действий.

Мотивы убийства пока неизвестны.