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В московском метро застрелили полицейского

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Станция "Курская"
Станция "Курская" / Фото из открытых источников

В московском метро на станции "Курская" неизвестный мужчина застрелил сотрудника полиции.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

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Нападение произошло около полуночи 2 августа. Полицейского застрелили из огнестрельного оружия, он погиб от полученных ранений.

Как сообщает информагентство со ссылкой на информированный источник, нападавший – мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет,  ростом до 165 см.

В Министерстве внутренних дел РФ подтвердили задержание нападавшего, его отвезли в отделение полиции для дальнейших следственных действий.

Мотивы убийства пока неизвестны.

Теги: Новости России Полиция метро Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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