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      В московском СИЗО "Лефортово" заключенным дают лук против коронавируса, – адвокат

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      В московском СИЗО "Лефортово" заключенным дают лук против коронавируса / takiedela.ru

      Незаконно заключенный в московском "Лефортово" крымчанин Иван Яцкин рассказал, как в следственном изоляторе борются с возможным распространением коронавируса. В его камере убирали дважды в течение двух недель. А как противовирусное средство на обед им выдают лук.

      Об условиях заключения в следственном изоляторе Москвы во время пандемии коронавируса рассказал своему адвокату Николаю Полозову крымчанин Иван Яцкин. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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      По словам Полозова, 14 апреля перед заседанием суда по апелляции на продление ареста он несколько минут общался со своим подзащитным.

      Иван Григорьевич был в медицинской маске. Я спросил, на постоянной основе он ее носит? Яцкин ответил, что выдали перед судом,
      – отметил Полозов.

      Заключенный крымчанин рассказал, в его камере дважды убирали в течение двух недель. Таковы противоэпидемиологические мероприятия в московском следственном изоляторе. Кроме того, Яцкив отметил, что как противовирусное средство им выдают лук.

      Появилась такая практика выдавать в обед заключенным половину луковицы, якобы для поддержания иммунитета, однако никаких замеров температуры в заключенных в СИЗО не проводится,
      – сообщил адвокат.

      К слову, на заседании Московского городского суда 14 апреля судья Наталья Коновалова отклонила апелляционную жалобу защиты на продление ареста Яцкина и оставила в силе решение Лефортовского районного суда Москвы. Крымчанин останется в СИЗО до лета.

      Что известно о задержании в РФ Яцкина

      • Оккупанты обвиняют Яцкина в выполнении поручений СБУ. По версии следствия, он с 14 февраля по 30 марта 2016 года вроде собирал в Крыму сведения о персональных данных сотрудников здешнего Оперативно-поискового бюро МВД.
      • Николай Полозов в Фейсбуке сообщил, Яцкин является многодетным отцом. По словам адвоката, его задержание было спецоперацией ФСБ. Российские силовики проводили ее в полной секретности.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 СІЗО Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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