В московском СИЗО "Лефортово" заключенным дают лук против коронавируса, – адвокат
Незаконно заключенный в московском "Лефортово" крымчанин Иван Яцкин рассказал, как в следственном изоляторе борются с возможным распространением коронавируса. В его камере убирали дважды в течение двух недель. А как противовирусное средство на обед им выдают лук.
Об условиях заключения в следственном изоляторе Москвы во время пандемии коронавируса рассказал своему адвокату Николаю Полозову крымчанин Иван Яцкин. Об этом сообщает Крым.Реалии.
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По словам Полозова, 14 апреля перед заседанием суда по апелляции на продление ареста он несколько минут общался со своим подзащитным.
Иван Григорьевич был в медицинской маске. Я спросил, на постоянной основе он ее носит? Яцкин ответил, что выдали перед судом,
– отметил Полозов.
Заключенный крымчанин рассказал, в его камере дважды убирали в течение двух недель. Таковы противоэпидемиологические мероприятия в московском следственном изоляторе. Кроме того, Яцкив отметил, что как противовирусное средство им выдают лук.
Появилась такая практика выдавать в обед заключенным половину луковицы, якобы для поддержания иммунитета, однако никаких замеров температуры в заключенных в СИЗО не проводится,
– сообщил адвокат.
К слову, на заседании Московского городского суда 14 апреля судья Наталья Коновалова отклонила апелляционную жалобу защиты на продление ареста Яцкина и оставила в силе решение Лефортовского районного суда Москвы. Крымчанин останется в СИЗО до лета.
Что известно о задержании в РФ Яцкина
- Оккупанты обвиняют Яцкина в выполнении поручений СБУ. По версии следствия, он с 14 февраля по 30 марта 2016 года вроде собирал в Крыму сведения о персональных данных сотрудников здешнего Оперативно-поискового бюро МВД.
- Николай Полозов в Фейсбуке сообщил, Яцкин является многодетным отцом. По словам адвоката, его задержание было спецоперацией ФСБ. Российские силовики проводили ее в полной секретности.
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