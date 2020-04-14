В московском СИЗО "Лефортово" заключенным дают лук против коронавируса, – адвокат

Незаконно заключенный в московском "Лефортово" крымчанин Иван Яцкин рассказал, как в следственном изоляторе борются с возможным распространением коронавируса. В его камере убирали дважды в течение двух недель. А как противовирусное средство на обед им выдают лук.

Об условиях заключения в следственном изоляторе Москвы во время пандемии коронавируса рассказал своему адвокату Николаю Полозову крымчанин Иван Яцкин. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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По словам Полозова, 14 апреля перед заседанием суда по апелляции на продление ареста он несколько минут общался со своим подзащитным.

Иван Григорьевич был в медицинской маске. Я спросил, на постоянной основе он ее носит? Яцкин ответил, что выдали перед судом,

– отметил Полозов.

Заключенный крымчанин рассказал, в его камере дважды убирали в течение двух недель. Таковы противоэпидемиологические мероприятия в московском следственном изоляторе. Кроме того, Яцкив отметил, что как противовирусное средство им выдают лук.

Появилась такая практика выдавать в обед заключенным половину луковицы, якобы для поддержания иммунитета, однако никаких замеров температуры в заключенных в СИЗО не проводится,

– сообщил адвокат.

К слову, на заседании Московского городского суда 14 апреля судья Наталья Коновалова отклонила апелляционную жалобу защиты на продление ареста Яцкина и оставила в силе решение Лефортовского районного суда Москвы. Крымчанин останется в СИЗО до лета.

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