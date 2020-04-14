18:12
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      У московському СІЗО "Лефортово" ув'язненим дають цибулю проти коронавірусу, – адвокат

      -
      У московському СІЗО "Лефортово" ув'язненим дають цибулю проти коронавірусу / takiedela.ru

      Незаконно ув'язнений у московському "Лефортово" кримчанин Іван Яцкін розповів, як у слідчому ізоляторі борються з можливим поширенням коронавірусу. У його камері прибирали двічі протягом двох тижнів. А як противірусний засіб їм на обід видають цибулю.

      Про умови ув’язнення у слідчому ізоляторі Москви у час пандемії коронавірусу розповів своєму адвокату Миколі Полозову кримчанин Іван Яцкін. Про це повідомляє Крим.Реалії.

      Зверніть увагу В Москві забетонували кафе через порушення карантину: фото

      За словами його адвоката, 14 квітня перед засіданням суду щодо апеляції на продовження арешту він кілька хвилин спілкувався зі своїм підзахисним.

      Іван Григорович був у медичній масці. Я спитав, чи на постійній основі він її носить? Яцкін відповів, що видали перед судом,
      – зазначив Полозов.

      Ув'язнений кримчанин розповів, у його камері двічі прибирали протягом двох тижнів. Такими є проти епідеміологічні заходи у московському слідчому ізоляторі. Крім того, Яцків зазначив, що як противірусний засіб їм видають цибулю.

      З'явилася така практика видавати в обід ув’язненим половину цибулини, нібито для підтримки імунітету, однак жодних замірів температури в ув'язнених в СІЗО не проводиться,
      – повідомив адвокат.

      До слова, на засіданні Московського міського суду 14 квітня суддя Наталія Коновалова відхилила апеляційну скаргу захисту на продовження арешту Яцкіна і залишила в силі рішення Лефортовського районного суду Москви. Кримчанин залишиться у СІЗО до літа.

      Що відомо про затримання у РФ Яцкіна

      • Окупанти звинувачують Яцкіна у виконанні доручень СБУ. За версією слідства, він з 14 лютого по 30 березня 2016 року начебто збирав у Криму відомості про персональні дані співробітників тутешнього Оперативно-пошукового бюро МВС.
      • Микола Полозов у фейсбуці повідомив, Яцкін є багатодітним батьком. За словами адвоката, його затримання було спецоперацією ФСБ. Російські силовики проводили її у повній секретності.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 СІЗО Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:52 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      Настя Сукач
      сьогодні , 17:36 Хто і навіщо підпалив Чорнобильську зону?
      Ілля Кротенко