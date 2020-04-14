У московському СІЗО "Лефортово" ув'язненим дають цибулю проти коронавірусу, – адвокат
Незаконно ув'язнений у московському "Лефортово" кримчанин Іван Яцкін розповів, як у слідчому ізоляторі борються з можливим поширенням коронавірусу. У його камері прибирали двічі протягом двох тижнів. А як противірусний засіб їм на обід видають цибулю.
Про умови ув’язнення у слідчому ізоляторі Москви у час пандемії коронавірусу розповів своєму адвокату Миколі Полозову кримчанин Іван Яцкін. Про це повідомляє Крим.Реалії.
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За словами його адвоката, 14 квітня перед засіданням суду щодо апеляції на продовження арешту він кілька хвилин спілкувався зі своїм підзахисним.
Іван Григорович був у медичній масці. Я спитав, чи на постійній основі він її носить? Яцкін відповів, що видали перед судом,
– зазначив Полозов.
Ув'язнений кримчанин розповів, у його камері двічі прибирали протягом двох тижнів. Такими є проти епідеміологічні заходи у московському слідчому ізоляторі. Крім того, Яцків зазначив, що як противірусний засіб їм видають цибулю.
З'явилася така практика видавати в обід ув’язненим половину цибулини, нібито для підтримки імунітету, однак жодних замірів температури в ув'язнених в СІЗО не проводиться,
– повідомив адвокат.
До слова, на засіданні Московського міського суду 14 квітня суддя Наталія Коновалова відхилила апеляційну скаргу захисту на продовження арешту Яцкіна і залишила в силі рішення Лефортовського районного суду Москви. Кримчанин залишиться у СІЗО до літа.
Що відомо про затримання у РФ Яцкіна
- Окупанти звинувачують Яцкіна у виконанні доручень СБУ. За версією слідства, він з 14 лютого по 30 березня 2016 року начебто збирав у Криму відомості про персональні дані співробітників тутешнього Оперативно-пошукового бюро МВС.
- Микола Полозов у фейсбуці повідомив, Яцкін є багатодітним батьком. За словами адвоката, його затримання було спецоперацією ФСБ. Російські силовики проводили її у повній секретності.
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