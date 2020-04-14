У московському СІЗО "Лефортово" ув'язненим дають цибулю проти коронавірусу, – адвокат

Незаконно ув'язнений у московському "Лефортово" кримчанин Іван Яцкін розповів, як у слідчому ізоляторі борються з можливим поширенням коронавірусу. У його камері прибирали двічі протягом двох тижнів. А як противірусний засіб їм на обід видають цибулю.

Про умови ув’язнення у слідчому ізоляторі Москви у час пандемії коронавірусу розповів своєму адвокату Миколі Полозову кримчанин Іван Яцкін. Про це повідомляє Крим.Реалії.

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За словами його адвоката, 14 квітня перед засіданням суду щодо апеляції на продовження арешту він кілька хвилин спілкувався зі своїм підзахисним.

Іван Григорович був у медичній масці. Я спитав, чи на постійній основі він її носить? Яцкін відповів, що видали перед судом,

– зазначив Полозов.

Ув'язнений кримчанин розповів, у його камері двічі прибирали протягом двох тижнів. Такими є проти епідеміологічні заходи у московському слідчому ізоляторі. Крім того, Яцків зазначив, що як противірусний засіб їм видають цибулю.

З'явилася така практика видавати в обід ув’язненим половину цибулини, нібито для підтримки імунітету, однак жодних замірів температури в ув'язнених в СІЗО не проводиться,

– повідомив адвокат.

До слова, на засіданні Московського міського суду 14 квітня суддя Наталія Коновалова відхилила апеляційну скаргу захисту на продовження арешту Яцкіна і залишила в силі рішення Лефортовського районного суду Москви. Кримчанин залишиться у СІЗО до літа.

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