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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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В Москве атаковали посольство Латвии

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Посольство Латвии в Москве
Посольство Латвии в Москве / Фото из открытых источников

В Москве здание посольства Латвии забросали дымовыми шашками. Ответственность за этот инцидент взяла на себя незарегистрированная партия "Другая Россия", которая, собственно, и опубликовала видео своего нападения.

Об этом сообщает "Дождь".

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Таким образом национал-большевики выразили протест против ареста в Латвии местного активиста, который выступил против перевода русских школ на латышский язык. Правоохранителям удалось задержать двух нападавших. Их обвинили в мелком хулиганстве. До суда они пробудут в полицейском участке.

Акцию у посольства члены "Другой России" провели в ответ на задержание латвийского политика Владимира Линдермана, который раньше был в партии. Полиция безопасности Латвии задержала защитника русских школ Владимира Линдермана из-за его выступления на Вселатвийских родительских собраниях, которые организовала партия "Русский союз Латвии".

В МИД Латвии уже призвали Россию обеспечить безопасность своих дипломатов. Школы нацменьшинств в Латвии обязали перейти на государственный язык. Новые правила будут вводить постепенно начиная с первого класса, пока обучение полностью не переведут на латышский.

Напомним, в Латвии придумали, как бороться с российской пропагандой на телевидении. Парламент Латвии в первом чтении поддержал поправки в закон, которыми предусмотрено, что в основных пакетах услуг телевидения 90% контента должно быть на языках ЕС.

Акцию под посольством члены "Другой России" провели в ответ на задержание латвийского политика Владимира Линдермана, который раньше был в партии.

Теги: протесты Новости политики Новости России Москва Латвия
Источник: 24 Канал
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