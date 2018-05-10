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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Москві атакували посольство Латвії

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Посольство Латвії в Москві
Посольство Латвії в Москві / Фото з відкритих джерел

У Москві будівлю посольства Латвії закидали димовими шашками. Відповідальність за цей інцидент взяла на себе незареєстрована партія "Інша Росія", яка, власне, і опублікувала відео свого нападу.

Про це повідомляє "Дождь".

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У такий спосіб націонал-більшовики висловили протест проти арешту у Латвії місцевого активіста, який виступив проти переведення російських шкіл на латиську мову. Правоохоронцям вдалося затримати двох нападників. Їх звинуватили у дрібному хуліганстві. До суду вони пробудуть у поліцейському відділку.

Акцію біля посольства члени "Іншої Росії" провели у відповідь на затримання латвійського політика Володимира Ліндермана, який раніше був у партії. Поліція безпеки Латвії затримала захисника російських шкіл Володимира Ліндермана через його виступи на Вселатвійських батьківських зборах, які організувала партія "Русский союз Латвии".

В МЗС Латвії уже закликали Росію забезпечити безпеку своїх дипломатів. Школи нацменшин у Латвії зобов'язали перейти на державну мову. Нові правила будуть вводити поступово починаючи з першого класу, поки навчання повністю не переведуть на латиську.

Нагадаємо, у Латвії придумали, як боротися з російською пропагандою на телебаченні. Парламент Латвії у першому читанні підтримав поправки до закону, якими передбачено, що в основних пакетах послуг телебачення 90% контенту має бути на мовах ЄС.

Акцію у посольство члени «Іншої Росії» провели у відповідь на затримання латвійського політика Володимира Ліндермана, який раніше був у партії.

 

Теги: Новини політики Москва Новини Росії протести Латвія
Джерело: 24 Канал
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