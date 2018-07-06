В Москве ограбили квартиру украинского художника
В центре Москвы в Сытинском переулке обокрали квартиру украинского художника Дмитрия Гапчинского.
Об этом сообщает "Москва".
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Деловой партнер художника обратилась в полицию еще 16 июня, рассказав, что с пустой квартиры Гапчинского исчезли вещи.
Скетч картины Гапчинского
"По словам заявительницы, исчезли две люстры, ноутбук и 24 картины. Стоимость украденного художник оценил в 12,4 миллиона рублей", – отметили в полиции.
Скетч полотна Гапчинского
5 июля по итогам проверки возбудили уголовное дело о краже. Сейчас ведется следствие.
Источник: 24 Канал
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