В Москве ограбили квартиру украинского художника

В центре Москвы в Сытинском переулке обокрали квартиру украинского художника Дмитрия Гапчинского.

Об этом сообщает "Москва".

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Деловой партнер художника обратилась в полицию еще 16 июня, рассказав, что с пустой квартиры Гапчинского исчезли вещи.

Скетч картины Гапчинского

"По словам заявительницы, исчезли две люстры, ноутбук и 24 картины. Стоимость украденного художник оценил в 12,4 миллиона рублей", – отметили в полиции.

Скетч полотна Гапчинского

5 июля по итогам проверки возбудили уголовное дело о краже. Сейчас ведется следствие.