У Москві пограбували квартиру українського художника

У центрі Москви на Ситінському провулку обікрали квартиру українського художника Дмитра Гапчинського.

Про це повідомляє "Москва".

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Діловий партнер художника звернулася в поліцію ще 16 червня, розповівши, що з порожньої квартири Гапчинського зникли речі.



Скетч картини Гапчинського

"Зі слів заявниці, зникли дві люстри, ноутбук і 24 картини. Вартість викраденого художник оцінив у 12,4 мільйона рублів", – зазначили в поліції.



Скетч полотна Гапчинського

5 липня за підсумками перевірки порушили кримінальну справу про крадіжку. Зараз ведеться слідство.