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      В Москве осудили проукраинского активиста за сотрудничество с "Правым сектором": детали

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      Денис Бахолдин
      Денис Бахолдин / Фото из открытых источников

      Нагатинский районный суд Москвы приговорил проураинського активиста Дениса Бахолдина на 3,5 года колонии по обвинению в участии в "Правом секторе".

      Об этом сообщает издание Каспаров.Ru.

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      Во время суда сторона обвинения заявила, что Бахолдин "принимал участие в экстремистской деятельности" запрещенной в РФ организации "Правый сектор". Также мужчину упрекают в том, что преступление совершено против основ конституционного строя и с применением оружия. Так, прокуроры просили в суде для Бахолдина 5 лет лишения свободы и ограничения свободы на 10 месяцев.

      В суде представили, скорее всего, фейковую ксерокопию "справки "Правого сектора", в которой указана информация о том, что Бахолдин якобы участвовал в боевых действиях в зоне АТО, однако российская прокуратура не делала никаких запросов в Украине.

      Обосновывая позицию, обвинение вспомнило свидетельство секретного свидетеля под псевдонимом Иванов Иван Иванович, который заявил, что он был разведчиком-пулеметчиком вооруженных сил Украины в зоне АТО. В 2015 году свидетель якобы сопровождал на нейтральную территорию группу разведчиков без опознавательных знаков. После выполнения задания старший группы разведчиков поднял балаклаву так, что было видно его лицо,
      – пишут в издании.

      Так, со временем "свидетель" увидел фото этого командира на доске без вести пропавших в районе Лисичанска, а в суде узнал на нем Бахолдина.

      Активисту присудили 3,5 года колонии, однако благодаря закону, который приравнивает сутки, проведенные в СИЗО, к 1,5 суткам в колонии, Бахолдину зачтется более чем 2,5 года. Он находился под арестом с марта 2017 года.

      Кто такой Денис Бахолдин?Это 36-летний общественный активист из Москвы. Он принимал активное участие в уличных кампаниях в поддержку Украины. В марте 2014 года Бахолдин пикетировал здание российского Минобороны в знак протеста против оккупации Крыма, тогда его арестовали на 10 дней и назначили штраф в 10 тысяч рублей.

      В конце 2014 года уехал жить в Киев. В марте 2017 года власти РФ задержали Бахолдина на границе, когда он ехал из Киева к родителям в Москву.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Война на Донбассе Судьи
      Источник: 24 Канал
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