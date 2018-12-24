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      У Москві засудили проукраїнського активіста за співпрацю із "Правим сектором": деталі

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      Денис Бахолдін
      Денис Бахолдін / фото з відкритих джерел

      Нагатінський районний суд Москви засудив проураїнського активіста Дениса Бахолдіна на 3,5 роки колонії за звинуваченням в участі у "Правому секторі".

      Про це повідомляє видання Каспаров.Ru.

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      Під час суду сторона обвинувачення заявила, що Бахолдін "брав участь в екстремістській діяльності" забороненої в РФ організації "Правий сектор". Також чоловіку закидають те, що злочин скоєно проти основ конституційного ладу і з застосуванням зброї. Так, прокурори просили у суді для Бахолдіна 5 років позбавлення волі і обмеження свободи на 10 місяців.

      У суді представили, найімовірніше, фейкову ксерокопію "довідки "Правого сектору", у якій вказана інформація про те, що Бахолдін нібито брав участь у бойових діях в зоні АТО, проте російська прокуратура не робила жодних запитів в Україну.

      Обґрунтовуючи позицію, звинувачення згадало свідчення секретного свідка під псевдонімом Іванов Іван Іванович, який заявив, що він був розвідником-кулеметником збройних сил України в зоні АТО. У 2015 році свідок нібито супроводжував на нейтральну територію групу розвідників без розпізнавальних знаків. Після виконання завдання старший групи розвідників підняв балаклаву так, що було видно його обличчя,
      – пишуть у виданні.

      Так, згодом "свідок" побачив фото цього командира на дошці безвісти зниклих в районі Лисичанська, а в суді упізнав на ньому Бахолдіна.

      Активісту присудили 3,5 роки колонії, проте завдяки закону, що прирівнює добу, проведену у СІЗО, до 1,5 діб у колонії, Бахолдіну зарахується більш ніж 2,5 роки. Він перебував під арештом з березня 2017 року.

      Хто такий Денис Бахолдін? Це 36-річний громадський активіст із Москви. Він брав активну участь у вуличних кампаніях на підтримку України. У березні 2014 Бахолдін пікетував будівлю російського Міноборони на знак протесту проти окупації Криму, тоді його заарештували на 10 днів та призначили штраф у 10 тисяч рублів.

      Наприкінці 2014 року виїхав жити до Києва. У березні 2017 року влада РФ затримала Бахолдіна на кордоні, коли він їхав з Києва до батьків у Москву.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Судді
      Джерело: 24 Канал
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