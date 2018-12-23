Мінчанам, які підтримали полонених українських моряків, присудили штрафи: подробиці

Суд Центрального району Мінська призначив штраф активістам Євгену Батурі та Світлані Коваленко, а також журналістці "Нового часу" Діані Середюк за участь в акції солідарності з українськими моряками 26 листопада.

Про це інформує видання "Вясна".

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Активістів визнали винними за статтею "Участь у несанкціонованому масовому заході". Їм призначили штраф у розмірі 490 білоруських рублів. Зазначимо, що у залі суду в мінчан зібралася велика група підтримки, зокрема, активісти та журналісти.



У Мінську присудили штрафи людям, які підтримали українських полонених моряків

Вони принесли із собою паперові кораблики, які розставили в залі суду.

Співробітник міліції в штатському підійшов і забрав кораблики. Люди поставили нові, жартують, що їх захопили пірати. Співробітник міліції Ярмаленскі, який представився після вимог залу, сказав, щоб прибрали і нові кораблики,

– пишуть у виданні.



Міліціонер наказав активістам прибрати кораблики у залі суду

Нагадаємо, у Мінську міліція склала протоколи за статтею "Участь в несанкціонованому заході" на людей, які 26 листопада принесли під посольство Росії у білоруській столиці кораблики, розмальовані у кольори українського прапора. Протол склали, зокрема, на журналістку Діану Середюк, яка не брала участь в акції, а лише висвітлювала подію.

Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.