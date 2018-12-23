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      Мінчанам, які підтримали полонених українських моряків, присудили штрафи: подробиці

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      У Мінську присудили штрафи людям, які підтримали полонених у РФ українських моряків
      У Мінську присудили штрафи людям, які підтримали полонених у РФ українських моряків / Вясна

      Суд Центрального району Мінська призначив штраф активістам Євгену Батурі та Світлані Коваленко, а також журналістці "Нового часу" Діані Середюк за участь в акції солідарності з українськими моряками 26 листопада.

      Про це інформує видання "Вясна".

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      Активістів визнали винними за статтею "Участь у несанкціонованому масовому заході". Їм призначили штраф у розмірі 490 білоруських рублів. Зазначимо, що у залі суду в мінчан зібралася велика група підтримки, зокрема, активісти та журналісти.

      Мінськ суд Білорусь моряки
      У Мінську присудили штрафи людям, які підтримали українських полонених моряків

      Вони принесли із собою паперові кораблики, які розставили в залі суду. 

      Співробітник міліції в штатському підійшов і забрав кораблики. Люди поставили нові, жартують, що їх захопили пірати. Співробітник міліції Ярмаленскі, який представився після вимог залу, сказав, щоб прибрали і нові кораблики,
      – пишуть у виданні.


      Міліціонер наказав активістам прибрати кораблики у залі суду

      Нагадаємо, у Мінську міліція склала протоколи за статтею "Участь в несанкціонованому заході" на людей, які 26 листопада принесли під посольство Росії у білоруській столиці кораблики, розмальовані у кольори українського прапора. Протол склали, зокрема, на журналістку Діану Середюк, яка не брала участь в акції, а лише висвітлювала подію.

      Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Полонених українських моряків підтримує світ: хроніка останніх подій

       

      Теги: Новини України Судді Новини Білорусі Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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