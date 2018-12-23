Минчанам, которые поддержали пленных украинских моряков, присудили штрафы: подробности

Суд Центрального района Минска назначил штраф активистам Евгению Батури и Светлане Коваленко, а также журналистке "Нового времени" Диане Середюк за участие в акции солидарности с украинскими моряками 26 ноября.

Об этом сообщает издание "Вясна".

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Активистов признали виновными по статье "Участие в несанкционированном массовом мероприятии". Им назначили штраф в размере 490 белорусских рублей. Отметим, что в зале суда в минчан собралась большая группа поддержки, в частности, активисты и журналисты.

В Минске приговорили штрафы людям, которые поддержали украинских пленных моряков

Они принесли с собой бумажные кораблики, которые расставили в зале суда.

Сотрудник милиции в штатском подошел и забрал кораблики. Люди поставили новые, шутят, что их захватили пираты. Сотрудник милиции Ярмаленски, представившийся после требований зала, сказал, чтобы убрали и новые кораблики,

– пишут в издании.

Милиционер приказал активистам убрать кораблики в зале суда

Напомним, в Минске милиция составила протоколы по статье "Участие в несанкционированном мероприятии" на людей, которые 26 ноября принесли под посольство России в белорусской столице кораблики, разрисованные в цвета украинского флага. Протол составили, в частности, журналистке Диане Середюк, которая не участвовала в акции, а только освещала события.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.