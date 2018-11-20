В Москве самолет раздавил человека на взлетно-посадочной полосе: детали инцидента

В Москве на взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Шереметьево" были обнаружены останки неизвестного человека. Сначала экипаж самолета, который как раз вылетел в Афины, думал, что аппарат столкнулся с животным, однако оказалось, что это все-таки был человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Собеседник агентства уточнил, что экипаж пассажирского лайнера сообщил диспетчерам о вероятном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, поскольку системы не сигнализировали о неисправности.

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Однако было решено направить на летное поле работников авиационной безопасности для инспекции взлетно-посадочной полосы.

"По прибытию на место они доложили об обнаружении человеческих останков", – сказал источник.

Для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Выясняются обстоятельства, при которых человек попал на летное поле.