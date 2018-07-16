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В Москве в кафе прогремел взрыв, много пострадавших: видео с места события

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В Москве в кафе произошел взрыв
В Москве в кафе произошел взрыв / Скрин из видео

В столице Москве, в кафе на улице Авиационной произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Тwitter.

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В кафе на улице Авиационной произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает,
– написал чиновник.

Собянин рассказал, что на месте взрыва работают бригады "скорой помощи", а также санитарные вертолеты. По его словам, на данный момент все пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы, а их жизни ничего не угрожает.

 

В то же время, пользователи соцсетей сообщают, что взрыв произошел в автосервисе, где сдетонировали несколько баллонов.

Также, в сети появилось и видео с места события.

 

Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Москва Взрыв
Источник: 24 Канал
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