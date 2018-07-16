В Москве в кафе прогремел взрыв, много пострадавших: видео с места события
В столице Москве, в кафе на улице Авиационной произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали по меньшей мере 12 человек.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Тwitter.
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В кафе на улице Авиационной произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает,
– написал чиновник.
Собянин рассказал, что на месте взрыва работают бригады "скорой помощи", а также санитарные вертолеты. По его словам, на данный момент все пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы, а их жизни ничего не угрожает.
В то же время, пользователи соцсетей сообщают, что взрыв произошел в автосервисе, где сдетонировали несколько баллонов.
Также, в сети появилось и видео с места события.