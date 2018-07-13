Взрыв на химическом заводе в Китае: 19 погибших, 12 раненых

Взрыв на химическом заводе в Китае унес жизни 19 человек, еще 12 получили ранения. Трагедия произошла в китайской провинции Сычуань в индустриальном парке.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также: В Египте неподалеку от аэропорта прогремел взрыв

Как сообщили власти округа Цзяньян, взрыв произошел на химическом заводе китайской медицины Hengda Technology. Он является производителем химикатов для пищевой и фармацевтической промышленностей.

Отмечается, что от взрыва в соседних с заводом зданиях выбило стекла.

Все раненые находятся в стабильном состоянии. Сейчас правоохранители устанавливают причину взрыва.

В издании добавляют, что этот случай произошел на фоне усиления промышленной безопасности, когда Китай поднял объемы проверок в течение последнего года, вследствие некоторых масштабных инцидентов на угольных шахтах и химических заводах.