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Вибух на хімічному заводі у Китаї: 19 загиблих, 12 поранених

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Від вибуху на хімічному заводі в Китаї загинуло 19 людей
Від вибуху на хімічному заводі в Китаї загинуло 19 людей / latestly.com

Вибух на хімічному заводі у Китаї забрав життя 19 людей, ще 12 отримали поранення. Трагедія трапилась у китайській провінції Сичуань в індустріальному парку.

Про це інформує Reuters.

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Як повідомила влада округу Цзяньян, вибух стався на хімічному заводі Yibin Hengda Technology. Він є виробником хімікатів для харчової та фармацевтичної промисловостей.

Зазначається, що від вибуху у сусідніх із заводом будівлях вибило шибки.

Всі поранені перебувають у стабільному стані. Наразі правоохоронці встановлюють причину вибуху.

У виданні додають, що цей випадок трапився на тлі посилення промислової безпеки, коли Китай підняв обсяги перевірок протягом останнього року, внаслідок деяких масштабних інцидентів на вугільних шахтах та хімічних заводах.

 

Теги: Китай Вибух Жертви
Джерело: 24 Канал
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