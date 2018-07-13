Вибух на хімічному заводі у Китаї: 19 загиблих, 12 поранених
Вибух на хімічному заводі у Китаї забрав життя 19 людей, ще 12 отримали поранення. Трагедія трапилась у китайській провінції Сичуань в індустріальному парку.
Про це інформує Reuters.
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Як повідомила влада округу Цзяньян, вибух стався на хімічному заводі Yibin Hengda Technology. Він є виробником хімікатів для харчової та фармацевтичної промисловостей.
Зазначається, що від вибуху у сусідніх із заводом будівлях вибило шибки.
Всі поранені перебувають у стабільному стані. Наразі правоохоронці встановлюють причину вибуху.
У виданні додають, що цей випадок трапився на тлі посилення промислової безпеки, коли Китай підняв обсяги перевірок протягом останнього року, внаслідок деяких масштабних інцидентів на вугільних шахтах та хімічних заводах.