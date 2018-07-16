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У Москві в кафе прогримів вибух, багато постраждалих: відео з місця події

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У Москві в кафе стався вибух
У Москві в кафе стався вибух / Скрін з відео

У столиці Москві в кафе на вулиці Авіаційній стався вибух побутового газу, у результаті якого постраждали щонайменше 12 людей.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Тwitter.

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У кафе на вулиці Авіаційній стався вибух побутового газу. Постраждали 12 осіб, їх життю нічого не загрожує,
– написав чиновник.

Собянін розповів, що на місці вибуху працюють бригади "швидкої допомоги", а також санітарні вертольоти. За його словами, на даний момент всі постраждалі госпіталізовані в опікові центри Москви, а їх життю нічого не загрожує.

 

Водночас, користувачі соцмереж повідомляють, що вибух стався в автосервісі, де здетонували кілька балонів.

Також, у мережі з'явилося і відео з місця події.

 

Теги: Новини Росії Вибух Москва Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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