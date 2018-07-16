У Москві в кафе прогримів вибух, багато постраждалих: відео з місця події

У столиці Москві в кафе на вулиці Авіаційній стався вибух побутового газу, у результаті якого постраждали щонайменше 12 людей.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Тwitter.

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У кафе на вулиці Авіаційній стався вибух побутового газу. Постраждали 12 осіб, їх життю нічого не загрожує,

– написав чиновник.

Собянін розповів, що на місці вибуху працюють бригади "швидкої допомоги", а також санітарні вертольоти. За його словами, на даний момент всі постраждалі госпіталізовані в опікові центри Москви, а їх життю нічого не загрожує.

В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июля 2018 г.

Водночас, користувачі соцмереж повідомляють, що вибух стався в автосервісі, де здетонували кілька балонів.

Також, у мережі з'явилося і відео з місця події.