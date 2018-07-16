У Москві в кафе прогримів вибух, багато постраждалих: відео з місця події
У столиці Москві в кафе на вулиці Авіаційній стався вибух побутового газу, у результаті якого постраждали щонайменше 12 людей.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Тwitter.
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У кафе на вулиці Авіаційній стався вибух побутового газу. Постраждали 12 осіб, їх життю нічого не загрожує,
– написав чиновник.
Собянін розповів, що на місці вибуху працюють бригади "швидкої допомоги", а також санітарні вертольоти. За його словами, на даний момент всі постраждалі госпіталізовані в опікові центри Москви, а їх життю нічого не загрожує.
Водночас, користувачі соцмереж повідомляють, що вибух стався в автосервісі, де здетонували кілька балонів.
Також, у мережі з'явилося і відео з місця події.