В Москве возмутились планами Польши выслать российских дипломатов

Польша, заявляя о возможном выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, хочет присоединиться к тем событиям, которые ее не касаются и которые являются чем-то новым в международной практике.

Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, передает "РИА Новости".

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"Известно, что Польша всегда враждебно относилась к России, особенно после распада СССР. Но то, что они предлагают, это нечто новое в международной дипломатии и практике", – подчеркнул российский политик.

По его словам, понятно, что ряд западных стран из солидарности приняли совместное заявление с Великобританией по "делу Скрипаля".

Польша решила идти еще дальше, из пресловутой "солидарности" она собирается выслать наших дипломатов,

– добавил Цеков.

Член Совета Федерации считает, что такие заявления характеризуют настроения в политической верхушке Польши, а их поступками движет чисто отрицательное человеческое отношение к России, а "серьезных, обоснованных причин для подобных решений нет".

Кроме того, Цеков не исключил, что "может так случиться, что наибольшие претензии будут предъявлены именно к Великобритании, которая не в состоянии обеспечить безопасность иностранных граждан, которые проживают на ее территории".

"В целом я сомневаюсь, что Польша реально пойдет на такие шаги по отношению к России", – подытожил политик.

Напомним, ранее польское издание Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщало, что Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с делом экс-шпиона Скрипаля. Из солидарности с Великобританией правительство Польши может выслать из страны российских дипломатов.