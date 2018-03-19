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У Москві обурилися на плани Польщі вислати російських дипломатів

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У Москві відреагували на ймовірне вислання російських дипломатів з Польщі
У Москві відреагували на ймовірне вислання російських дипломатів з Польщі / Фото з відкритих джерел

Польща, заявляючи про можливе видворення російських дипломатів в знак солідарності з Великобританією через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, хоче приєднатися до тих подій, які її не стосуються і які є чимось новим у міжнародній практиці.

Про це заявив член міжнародного комітету Ради Федерації Сергій Цеков, передає "РИА Новости".

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"Відомо, що Польща завжди вороже ставилася до Росії, особливо після розпаду СРСР. Але те, що вони пропонують, це щось нове в міжнародній дипломатії та практиці", – наголосив російський політик.

За його словами, зрозуміло, що низка західних країн з солідарності ухвалили спільну заяву з Великобританією по "справі Скрипаля".

Польща вирішила йти ще далі, з горезвісної "солідарності" вона збирається вислати наших дипломатів,
– додав Цеков.

Член Ради Федерації вважає, що такі заяви характеризують настрої в політичній верхівці Польщі, а їх вчинками рухає чисто негативне людське ставлення до Росії, а "серйозних, обґрунтованих причин для подібних рішень немає".

Окрім того, Цеков не виключив, що "може так статися, що найбільші претензії будуть пред'явлені саме до Великобританії, яка не в змозі забезпечити безпеку іноземних громадян, які проживають на її території".

"Загалом я сумніваюся, що Польща реально піде на такі кроки по відношенню до Росії", – підсумував політик.

Нагадаємо, раніше польське видання Gazeta Prawna з посиланням на джерела в уряді повідомляло, що Польща розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії у зв’язку зі справою екс-шпигуна Скрипаля. Із солідарності з Великою Британією уряд Польщі може вислати з країни російських дипломатів.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини Польщі Великобританія Санкції Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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