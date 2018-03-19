Слідом за Великобританією російських дипломатів може вислати і Польща, – ЗМІ

Польща розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії у зв’язку зі справою екс-шпигуна Скрипаля. Із солідарності з Великою Британією уряд Польщі може вислати з країни російських дипломатів.

Про це повідомляє польське видання Gazeta Prawna з посиланням на джерела в уряді, інформує Європейська правда.

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Зазначається, що окрім висилки дипломатів, Польща може ввести і інші санкції, спрямовані проти російської економічної діяльності та оточення Володимира Путіна.

Обговорення введення санкцій триває з минулого тижня, але рішення відкладали до отримання результатів виборів в РФ.

Напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький спілкувався на цю тему з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей. Справа отруєння колишнього шпигуна буде також у центрі сьогоднішніх перемовин Моравецького та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка в понеділок, 19 березня, відвідує Варшаву.

Рішення щодо санкцій буде залежати і від сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі. З точки зору польського уряду, найкращим сценарієм є спільні дії проти РФ на рівні ЄС. Втім, Польща готова відреагувати і самостійними санкціями проти Росії.

Нагадаємо, Тереза Мей заявила, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.