Вслед за Великобританией российских дипломатов может выслать и Польша, – СМИ

Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с делом экс-шпиона Скрипаля. Из солидарности с Великобританией правительство Польши может выслать из страны российских дипломатов.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве, передает​ Європейська правда.

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Отмечается, что кроме высылки дипломатов, Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Обсуждение введения санкций продолжается с прошлой недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий общался на эту тему с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Дело отравления бывшего шпиона будет также в центре сегодняшних переговоров Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в понедельник, 19 марта, посещает Варшаву.

Решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, лучшим сценарием являются совместные действия против РФ на уровне ЕС. Впрочем, Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России.

Напомним, Тереза ​​Мэй заявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломата в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.