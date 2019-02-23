В Москве вспыхнула консерватория имени Чайковского: видео

В Москве загорелся один из этажей государственной консерватории имени Чайковского – площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших нет.

Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники среди спасателей.

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Издание отмечает, что третий этаж здания загорелся утром 23 февраля. Огонь пытаются потушить 15 пожарных формирований. О пострадавших пока информации нет.

"В горящем здании расположен факультет симфонического и хорового дирижирования, он был на реконструкции", – сказал собеседник агентства

Впоследствии выяснилось, что пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.