У Москві спалахнула консерваторія імені Чайковського: відео

В Москві загорівся один із поверхів державної консерваторії імені Чайковського – площа загоріння становить 30 квадратних метрів. Наразі інформації про постраждалих немає.

Пожежі присвоєно другий ранг складності, повідомляє ТАСС з посиланням на власні джерела серед рятувальників.

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Видання зазначає, що третій поверх будівлі зайнявся зранку 23 лютого. Вогонь намагаються загасити 15 пожежних формувань. Про потерпілих наразі інформації немає.

"У палаючому будинку розташований факультет симфонічного та хорового диригування, він був на реконструкції", – сказав співрозмовник агентства

Згодом з'ясувалось, що пожежу вдалось локалізувати. Площа загоряння становила 30 квадратних метрів.