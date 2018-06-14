В Москве задержали известного британского ЛГБТ-активиста: известны подробности

Российские полицейские в центре Москвы задержали известного британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла. Мужчина пришел к Кремлю с плакатом, на котором было написано: "Путин никак не препятствует пыткам геев в Чечне".

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист The Guardian Шон Уокер.

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Питера задержала российская полиция. Это подтвержденная информация. Его забрали в Тверское отделение полиции,

– говорится в сообщении.

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 червня 2018 р.

Confirmed. Peter has been detained by Moscow Police and taken to Tverskaya Police Station. #RainbowRussians and #WorldCup2018 pic.twitter.com/OndS2F0fYC — Peter Tatchell (@PeterTatchell) 14 червня 2018 р.

Отмечается, что к активисту подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними. Они объяснили ему, на каком основании задерживают его.

Officer tells Tatchell he faces arrest - tells him to look up the relevant law online. Unusually civil pic.twitter.com/DtTW0n35rX — Theo Merz (@theo_merz) 14 червня 2018 р.

Тэтчелл, не создавая конфликтов, последовал к полицейской машине.