У Москві затримали відомого британського ЛГБТ-активіста: відомі подробиці

Російські поліцейські у центрі Москви затримали відомого британського ЛГБТ-активіста Пітера Тетчелла. Чоловік прийшов до Кремля із плакатом, на якому писало: "Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні".

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст The Guardian Шон Уокер.

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Пітера затримала російська поліція. Це підтверджена інформація. Його забрали до Тверського відділення поліції,

– йдеться у повідомленні.

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 червня 2018 р.

Confirmed. Peter has been detained by Moscow Police and taken to Tverskaya Police Station. #RainbowRussians and #WorldCup2018 pic.twitter.com/OndS2F0fYC — Peter Tatchell (@PeterTatchell) 14 червня 2018 р.

Зазначається, що до активіста підійшли співробітники поліції і попросили пройти з ними. Вони пояснили йому, на якій підставі затримують його.

Officer tells Tatchell he faces arrest - tells him to look up the relevant law online. Unusually civil pic.twitter.com/DtTW0n35rX — Theo Merz (@theo_merz) 14 червня 2018 р.

Тетчелл, не створюючи конфліктів, послідував до поліцейської машини.