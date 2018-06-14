18:59
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Москві затримали відомого британського ЛГБТ-активіста: відомі подробиці

440 Читать новость на русском
Чоловік прийшов до Кремля із плакатом, на якому писало: "Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні".
Чоловік прийшов до Кремля із плакатом, на якому писало: "Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні". / Фото з соцмереж

Російські поліцейські у центрі Москви затримали відомого британського ЛГБТ-активіста Пітера Тетчелла. Чоловік прийшов до Кремля із плакатом, на якому писало: "Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні".

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст The Guardian Шон Уокер.

Читайте також: У Держдумі зробили расистську заяву про інтимні зв'язки росіян під час ЧС-2018

Пітера затримала російська поліція. Це підтверджена інформація. Його забрали до Тверського відділення поліції,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до активіста підійшли співробітники поліції і попросили пройти з ними. Вони пояснили йому, на якій підставі затримують його. 

Тетчелл, не створюючи конфліктів, послідував до поліцейської машини.

Теги: Новини політики Новини Росії Поліція ЛГБТ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому влада не хоче запроваджувати податок
сьогодні, 17:59 Чому влада не хоче запроваджувати податок
Тетяна Острікова 237
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сьогодні, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 683
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
сьогодні, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сьогодні, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 291
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сьогодні, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1215
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук