У Москві затримали відомого британського ЛГБТ-активіста: відомі подробиці
Російські поліцейські у центрі Москви затримали відомого британського ЛГБТ-активіста Пітера Тетчелла. Чоловік прийшов до Кремля із плакатом, на якому писало: "Путін ніяк не перешкоджає катуванню геїв у Чечні".
Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст The Guardian Шон Уокер.
Читайте також: У Держдумі зробили расистську заяву про інтимні зв'язки росіян під час ЧС-2018
Пітера затримала російська поліція. Це підтверджена інформація. Його забрали до Тверського відділення поліції,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до активіста підійшли співробітники поліції і попросили пройти з ними. Вони пояснили йому, на якій підставі затримують його.
Тетчелл, не створюючи конфліктів, послідував до поліцейської машини.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі