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У Держдумі зробили расистську заяву про інтимні зв'язки росіян під час ЧС-2018

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"Добре, якщо ще однієї раси", – Плетньова висловилась про росіянок, які народжують від іноземців
"Добре, якщо ще однієї раси", – Плетньова висловилась про росіянок, які народжують від іноземців / Фото з відкритих джерел

Очільниця комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Тамара Плетньова закликала російських громадянок не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями під час Чемпіонату світу з футболу. Вона наголосила, що саме так в Росії виникають неповні сім'ї.

Про це Плетньова заявила в інтерв'ю "Говорит Москва".

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"Навіть, якщо вони одружуються і їх забирають за кордон, потім вона не знає, як звідти повернутися. Потім ходять до мене в комітет такі дівчата, плачуть, що дитину забрали і так далі. Я б хотіла, щоб в нашій країні одружувалися по любові, неважливо якої національності, але, щоб були громадянами Росії. Щоб будували хорошу сім'ю, жили дружно, народжували дітей і виховували їх", – сказала депутат Держдуми.

Вона пригадала про досвід Олімпіади 1980 року в Москві та зазначила, що він призвів до появи багатьох неповних сімей у Росії.

Що я можу сказати ще? Що знайдуться дівчата, які зустрічатимуться і потім народять? Може, знайдуться, а може, ні, я сподіваюся. Ці дітлахи потім страждають і страждали, ще з часів радянської влади. Добре, якщо ще однієї раси, а якщо іншої раси, то це вже зовсім... Ми своїх дітей повинні народжувати. Я не націоналіст, але тим не менше. Я знаю, що страждають і діти, і цих жінок потім кидають, і все, і вони залишаються самі з дитиною,
– підкреслила Тамара Плетньова.

Нагадаємо, популярний французький сатиричний журнал Charlie Hebdo новий випуск присвятив Чемпіонату світу з футболу у Росії, проте це зробив у своєму стилі. Так, на обкладинці видання з’явився господар Кремля Володимир Путін на танку, що цілиться у ворота.

Що таке Чемпіонат світу з футболу 2018 року?Турнір пройде у Росії. Стартує він 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року. Матчі прийматимуть 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Новини політики Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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