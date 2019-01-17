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      В МВД планируют упростить процедуру получения водительских прав

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      В МВД планируют разрешить сдавать экзамен на водительские права без прохождения курсов
      В МВД планируют разрешить сдавать экзамен на водительские права без прохождения курсов / twitter.com KievVlast

      Министерство внутренних дел Украины предлагает разрешить сдавать экзамен на водительские права без обязательного прохождения курсов.

      Такое решение применимо для водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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      Чтобы получить водительские права, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур и самое важное – курсы, а это примерно 140 часов обучения. Все это является лишней бюрократической нагрузкой на граждан.

      В Министерстве отметили, что опыт Германии, Британии, Норвегии, Чехии и Польши показывает, что процедуру получения водительских прав можно сделать гораздо проще и быстрее.

      В МВД планируют сократить количество процедур и документов, а также разрешить гражданам самостоятельно учиться вождению. Еще одним из упрощений станет возможность получить водительские права в ближайшем центре предоставления админуслуг (ЦНАП).

      К тому же, есть идея запустить оформление медицинской справки через онлайн и сделать короче медосмотр.

      Напомним, что Министерство социальной политики планирует установить определенные ограничения выезда за границу, вождение автомобиля для тех, кто имеет задолженность единого социального взноса.

      Теги: Новости политики Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Министерство внутренних дел
      Источник: 24 Канал
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