В МВД планируют упростить процедуру получения водительских прав
Министерство внутренних дел Украины предлагает разрешить сдавать экзамен на водительские права без обязательного прохождения курсов.
Такое решение применимо для водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
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Чтобы получить водительские права, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур и самое важное – курсы, а это примерно 140 часов обучения. Все это является лишней бюрократической нагрузкой на граждан.
В Министерстве отметили, что опыт Германии, Британии, Норвегии, Чехии и Польши показывает, что процедуру получения водительских прав можно сделать гораздо проще и быстрее.
В МВД планируют сократить количество процедур и документов, а также разрешить гражданам самостоятельно учиться вождению. Еще одним из упрощений станет возможность получить водительские права в ближайшем центре предоставления админуслуг (ЦНАП).
К тому же, есть идея запустить оформление медицинской справки через онлайн и сделать короче медосмотр.
Напомним, что Министерство социальной политики планирует установить определенные ограничения выезда за границу, вождение автомобиля для тех, кто имеет задолженность единого социального взноса.