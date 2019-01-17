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      У МВС планують спростити процедуру отримання водійських прав

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      У МВС планують дозволити здавати екзамен на водійські права без проходження курсів
      У МВС планують дозволити здавати екзамен на водійські права без проходження курсів / twitter.com KievVlast

      Міністерство внутрішніх справ України пропонує дозволити здавати екзамен на водійські права без обов'язкового проходження курсів.

       Таке рішення стосується для водійських прав категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 та ВЕ, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. 

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      Аби отримати водійські права, потрібно підготувати чималий пакет документів, пройти декілька етапів процедур і найважливіше – курси, а це приблизно 140 годин навчання. Усе це є зайвим бюрократичним навантаженням на громадян.

      У Міністерстві наголосили, що досвід Німеччини, Британії, Норвегії, Чехії та Польщі показує, що процедуру отримання водійських прав можна зробити набагато простішою і швидшою. 

      У МВС планують скоротити кількість процедур та документів, а також дозволити громадянам самостійно навчатися водінню. Ще одним із спрощень стане можливість отримати водійські права у найближчому центрі надання адмінпослуг (ЦНАП).

      До того ж, є ідея запустити оформлення медичної довідки через онлайн та зробити коротшим медогляд. 

      Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики планує встановити певні обмеження щодо виїзду за кордон, водіння автомобіля для тих, хто має заборгованість Єдиного соціального внеску. 

      Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Джерело: 24 Канал
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