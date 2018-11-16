Запрет выезда за границу, ограничение водительских прав: что ждет украинцев за неуплату налогов

Министерство социальной политики планирует установить ограничение для украинцев, которые имеют задолженность по Единому социальному взносу.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает "112 Украина".

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"Планируется установить определенные ограничения выезда за границу, вождение автомобиля по тем, кто имеет задолженность единого социального взноса", – заявил он.

Шамбир также отметил проблему дефицита пенсионного фонда, по его словам он будет увеличиваться и в следующем году из-за роста пенсий.

Однако заместитель министра социальной политики отказался называть сумму, на которую она возрастет.

Напомним, что 29 августа в Украине вступила в действие новая норма закона о наложении дополнительных штрафов на тех, кто не платит алименты. Согласно ей, если лицо не выплачивало алиментов в течение трех лет, то штраф составит 50% от суммы долга.